Феодосийский суд приостановил действие указа Президента о роспуске парламента

Феодосийский городской суд приостановил действие указа Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО о досрочном прекращении полномочий Верховной Рады.

Об этом УНИАН сообщил источник в правительстве.

Согласно решению суда, запрещено Кабинету Министров, Государственному казначейству Украины, другим центральным и местным органам исполнительной власти, органам местного самоуправления принимать какие-либо меры, совершать какие-либо действия, а также принимать какие-либо решения во исполнение Указа Президента “О досрочном прекращении полномочий Верховной Рады”, в том числе, направленные на финансирование организации и проведения внеочередных выборов народных депутатов Украины, назначенных на 27 мая, до решения дела по существу.

Кроме того, суд запретил ЦИК предпринимать какие-либо меры относительно организации и проведения досрочных выборов.

Согласно решению суда, политическим партиям и избирательным блокам запрещено выдвигать кандидатов в депутаты на внеочередных выборах, подавать документы в ЦИК для регистрации, изготовлять и размещать печатные материалы, информационные плакаты партий и блоков в качестве предвыборной агитации до решения дела по существу.

Суд также запретил всем остальным юридическим и физическим лицам предпринимать меры во исполнение Указа Президента о роспуске парламента.

Постановление Феодосийского городского суда подлежит немедленному выполнению. Государственной исполнительной службой открыто исполнительное производство по выполнению постановления.

Как сообщал УНИАН, 2 апреля глава государства своим указом распустил ВР. Согласно документу, досрочные парламентские выборы назначены на 27 мая 2007 года.

Совет национальной безопасности и обороны 5 апреля поручил Кабинету Министров до 7 апреля профинансировать из резервного фонда государственного бюджета проведение внеочередных парламентских выборов.

6 апреля Президент подписал указ, которым ввел в действие решение СНБО.