Ющенко ввёл в действие решение СНБО о финансировании выборов

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО подписал Указ, которым ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 5 апреля 2007 года «Об общественно-политической ситуации и безотлагательных мерах по обеспечению конституционных прав граждан Украины».

Текст Указа размещен на официальном сайте главы государства.

Контроль за выполнением этого Указа возложен на секретаря СНБО Виталия ГАЙДУКА.

Указ вступает в силу со дня его опубликования.