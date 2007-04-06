Ющенко ввёл в действие решение СНБО о финансировании выборов
18:57, 06 апреля 2007Общество
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Указ вступает в силу
Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО подписал Указ, которым ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 5 апреля 2007 года «Об общественно-политической ситуации и безотлагательных мерах по обеспечению конституционных прав граждан Украины».
Текст Указа размещен на официальном сайте главы государства.
Контроль за выполнением этого Указа возложен на секретаря СНБО Виталия ГАЙДУКА.
Указ вступает в силу со дня его опубликования.
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