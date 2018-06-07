В Версале было два туалета, а в Золочеве - восемь

Вице-спикер Верховной Рады Николай Томенко не прекращает искать чудеса. В эти выходные он вместе с десантом столичных журналистов в рамках акции “7 чудес Украины: замки, крепости, дворцы” бродил по залам старинных замков Львовщины, где американские ученые уже успели зафиксировать привидения. Львовскую область на конкурсе представляют 11 номинантов. Журналистам показали лучшие из лучших замки – Золочевский, Подгорецкий и Олеский, которые вместе образуют так называемую “золотую подкову Украины”.

Золочевский замок: Версаль отдыхает

Золочевский замок был открыт для посетителей всего несколько лет назад. Его возродил из руин, а ныне ставит на ноги известный музейщик, директор Львовской картинной галереи, Герой Украины Борис Возницкий.

Он заверяет, это единственный замок в Европе, восстановленный так, как он выглядел в XVII веке. Каменный Золочевский замок, построенный в 1634-36 гг. отцом будущего короля Польши Яковом Собесским, должен был служить для обороны и жилья. Тип замка – голландский. Вокруг двухметровой толщины стена.

В 1872 году стены замка превратились в тюрьму. Сначала австрийскую, потом польскую, немецкую, советскую... Тюрьмой он оставался вплоть до смерти Сталина. Наибольшая трагедия здесь произошла во времена «первых советов”. НКВД расстреляли здесь 740 человек.

– Мы принимали замок 24 года назад, было очень тяжело, – вспоминает Борис Григорьевич. – Здесь были заросли, тюрьма, камеры. Люди не хотели идти на работу. Я не мог нанять сторожа... Но тюрьма его и приберегла.

После тюрьмы здесь разместилось ПТУ.

На территории замка расположен двухэтажный дворец в стиле ренессанс и Китайский дворец – первый и единственный в Украине. Оба они сегодня открыты для посетителей.

В те времена было модным делать в парке скульптуры – аллегории рек. Поэтому сегодня перед входом во дворцы высятся две фигуры – старая мужская, напоминающая Самсона, – это Южный Буг и юная женская – небольшая река Золочевка, протекающая неподалеку.

Изюминка дворца - ...туалеты. Даже европейцы приезжают сейчас в Золочевский замок изучать их конструкцию. Ведь в те давние времена туалеты в комнатах, даже в замках – это была роскошь и редкость. В Версале было два туалета, а в Золочеве их целых восемь.

Во дворце сохраняется и копия утерянной галицкой реликвии – корона Даниила Галицкого, украшенная бриллиантами, сапфирами, рубинами и другими ценными камнями. Ее воспроизвел львовский меценат Игорь Жук. С этой короной связаны и мистические события, которые случаются в замке.

Господин Возницкий рассказывает, что как-то после очередной встречи с журналистами и демонстрации короны Игорь Жук поехал вечером во Львов, а Борис Григорьевич остался ночевать во дворце. А сигнализация над короной такая, что – “муха пролетает, все гудит, срабатывает аж на Львов”.

– Ночью зажигается свет. Срабатывает сигнализация, милиция бежит, заглядывает в окно, – рассказывает Возницкий. – Утром пришел – стекло (под которым хранится корона – Авт.) треснуло, кусок из постамента лежит в двух метрах... Искали здесь из Лос-Анджелеса привидений. Не нашли. Но нашли очень много в Подгорецком замке.

Во дворе у дворца привлекают внимание туристов три необычных камня. Их Борис Григорьевич привез из соседнего леса. Жители села жаловались, что все время оттуда какие-то крики, плач слышен. Люди боялись в лес ходить, народ вешался...

– Еду в тот лес. Вижу камни, – рассказывает Возницкий. – На первом изображены венки. Один – терновый – это трагедия. Второй – маковый – смерть. Какое-то отверстие и три слова. Но слова не полностью, а только первая буква, а затем точки. Сейчас эту надпись изучают. Связывают эти камни с тамплиерами. А тамплиеры что могут написать? – где сокровища лежат. Если мы расшифруем – мы все замки в Украине отстроим.

А вот распространенный миф, что рядом с камнями можно загадывать желания, Борис Григорьевич развенчивает:

– Это уже наши экскурсоводы придумали, – смеется он. – Палец вставь в то отверстие, три раза покрути вправо и загадай желание. Если не выйдет – еще раз надо приехать и три раза влево покрути.

Подгорецкий замок – украинский Лувр, где сейчас живут привидения Наверно, многие помнят приключенческий фильм “Д’Артаньян и три мушкетера”. Так вот Лувром в той ленте, где проходили разные части “марлезонского балета” и куда д’Артаньян привез подвески от герцога Бекингема, выступил Подгорецкий замок.

Каменный замок основал в 1635 году коронный гетман Станислав Конецпольский на месте более древних укреплений, принадлежащих семье Подгорецких. В 1640 году над вратами была сделана надпись: “Для отдыха после боев”. Ведь замок-укрепление был рядом - в Бродах. А это была своего рода дача для Конецпольского. Здесь бывали европейские монархи: польские короли Владислав IV и Ян III Собесский, австрийский император Франц-Иосиф, немецкий кайзер Вильгельм.

– Его считают украинским Версалем. После королевского замка в Кракове он был на втором месте по своему богатству, – рассказывает господин Возницкий. – Здесь были Рембрандт, ван Дейк, лучшие европейские художественные вещи.

Подгорецкий замок – самый старый музей в Украине. Он был открыт для простого народа еще в 1730-х годах.

Здесь были и самая старая корчма и гостиница в Украине (1740 год), в которой ночевал и известный французский писатель Оноре де Бальзак.

Во время Первой мировой войны в замке стояли то австрийцы, то россияне. Но командиры ни одной из сторон не дали приказа обстреливать замок.

Посетив Подгорецкий, российский писатель Алексей Толстой написал о нем целый рассказ.

Кстати, 65% всех вещей, которые хранились в замке, во время бурных событий удалось вывезти и спасти. И сегодня их можно было бы вернуть даже на свои стены. Но сами стены нужно привести в порядок. А с финансированием сейчас очень тяжело.

В советское время замок превратили в туберкулезный санаторий. А в римо-католическом костеле Воздвижения середины XVIII в. напротив замка, разместился гараж главного врача.

В начале сентября этого года в замке побывали американские исследователями и нашли привидения.

По легенде, один из владельцев замка замучил свою жену в подвалах, и замуровал ее в стену. После этого дух Белой госпожи блуждает по залам дворца. Порой вроде бы даже слышен стук каблучков или вдруг зажигаются свечи в подсвечниках и весь этаж озаряется светом. Но работники музеев заверяют, что это доброе привидение – вреда он не причиняет.

Олеский замок: колыбель польского короля Олеский замок – самый известный замок Львовщины. Своего рода визитка. Самая старая крепость в Украине времен Киевской Руси.

Он был возрожден из полной руины стараниями Бориса Возницкого. И сейчас это филиал Львовской галереи искусств, где экспонируются образцы декоративного и прикладного средневекового искусства.

Возвышение, на котором построили замок, было основой укрепления. Ниже, по склону горы, кольцом проходил вал с частоколом, а дальше – еще одна линия обороны – вал с водяным рвом. В виде оборонного сооружения древнерусский замок Олеско простоял с XIV по XVI век. И только в конце XVI века его приспосабливают к проживанию.

В середине XIX века было землетрясение, гора треснула, стены вокруг замка разошлись. Через несколько десятилетий замок превратился в развалины. Но его возродили. Причем не украинцы, а соседи поляки. И все благодаря мальчику Ивану, который родился в стенах Олеского замка в 1629-м году. Когда ему было 46 лет, он стал польским королем – Яном III Собесским. Поэтому поляки выкупили эти развалины к дате празднования 250-летия победы под Веной.

Уже в советское время, в 1951 году, от удара молнии произошел разрушительный пожар в крепости. Но замок выстоял. И в 1975-м в его стенах даже удалось открыть музей украинского искусства XIV-XVIII веков.

– Первый замок в Украине очень сложно было открыть, – вспоминает Возницкий. – Они были объявлены идеологически вредным. Во дворе поставили фигуру Ленина, сделали памятник Первой конной - все, чтобы открыть этот замок... За советские времена только во Львовской области было закрыто 1300 храмов. Везде склады пшеницы, минеральных удобрений. Двери открыты – бери, что хочешь. Кладовщик рад, что я хоть что-то забираю, потому что ему сказали: все нужно уничтожить. Мы в неделю по две машины ценных вещей привозили. За 20 лет в 1960-70-е привезли 30 тысяч вещей, которые сейчас оценены в 17 миллиардов евро. То, что не привезли, – пропало.

Сейчас экспозиция музея в Олеском замке насчитывает больше 1500 экспонатов: уникальная коллекция икон, едва ли не самая большая в Европе коллекция деревянной скульптуры XIV-XIX вв., в том числе работы “украинского Микеланджело” Иоганна Пинзеля, коллекция гобеленов и мебели, живописи. А огромная батальная картина XVII столетия “Битва под Веной” около семи на семь метров даже не помещается на стене, поэтому пока ее отреставрируют в Польше, в замке будут на три метра поднимать потолок ради такого шедевра.

Каждый замок по-своему значим и уникален. Но акция – это конкурс, где должны быть победители. Поэтому чьи шансы большие?

– Львовщина – это замковый регион. Олеский, Подгорецкий и Золочевский замки – это, фактически, подготовленный туристический маршрут, один из самых посещаемых, – рассказывает Николай Томенко. – Если бы мы соревновались в маршрутах, это, очевидно, был бы лучший замковый маршрут. Но мы выбираем номинантов, потому сейчас тяжело спрогнозировать. Олеск - наиболее подготовлен для туризма и экскурсий. Золочевский является определенной новеллой – сдан только в прошлом году. Подгорецкий – самый интересный, пафосный и значимый, но отстает в части реставрации. Проблема заключается в том, что государство в последние годы фактически отказалось этим заниматься. Когда дойдем до полуфинала, будет сложно экспертам. Я бы сейчас максимально раскручивал Подгорецкий, чтобы стимулировать вложение туда средств.

Анна Ященко