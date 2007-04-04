Возле ”Кредобанка” расстреляли мужчину и забрали $100 тысяч

Около 10 часа утра в центре Львова, на улице Наливайко, неизвестны лица, подъехав на автомобиле, расстреляли мужчину, который выходил из здания «Кредобанка».

Как сообщил УНИАН источник в правоохранительных органах, злоумышленники завладели суммой в размере 100 тыс. долларов, которая была при потерпевшем. После содеянного преступники скрылись в неизвестном направлении на автомобиле, который через полчаса был найден подожженным за несколько кварталов от места преступления. Потерпевший в тяжелом состоянии госпитализирован в больницу.