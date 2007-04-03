Азаров: перевыборы парламента приведут к колоссальному ущербу для экономики

Перевыборы парламента приведут к колоссальному ущербу для экономики и пустят «под откос» все позитивные наработки правительства за 8 месяцев.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил в интервью журналистам первый вице-премьер-министр, министр финансов Николай АЗАРОВ.

В первую очередь «под откос», по его мнению, пойдет работа над Налоговым кодексом и подготовка программы структурных реформ в стране.

«Мне трудно понять мотивы действий Президента. Если в угоду одной особе принимают эти решения, при этом интересы страны игнорируются, возникает очень много вопросов к Президенту», - сказал Н.АЗАРОВ.

При этом он отметил, что правительство «как работало, так и будет работать над системным подходом реформирования экономики и достижения социальных стандартов, которые мы наметили».

Что касается отмены Президентом постановления правительства №595, Н.АЗАРОВ сказал: «Чтобы президентский Указ вступил в силу, он должен быть опубликован в тех изданиях, в которых публикуются Указы главы государства. Постановление Верховной Рады, во исполнение которого появилось постановление правительства, Президент не имеет права отменять. А это постановление обязывает Кабинет Министров к проведению определенного рода действий».

Он отметил, что со стороны правительства Президенту говорили о том, что если выносить на повестку дня вопрос о досрочных выборах, то нужно договариваться с ВР и принимать изменения к законодательству. «Потому что нет законодательства о досрочных выборах, ни процедура, ни механизм не выписаны, нет и механизма финансирования досрочных выборов. Есть только волюнтаристское желание - вот я хочу… А под это «хочу» нет никаких законных оснований… и поэтому я не представляю себе, если у кого-то много денег, а в составе БЮТ много миллионеров, они, может быть, скинуться и профинансируют выборы. Давайте мы предложим БЮТ, если они такие богатые, скинуться и профинансировать выборы», - сказал он.

По его информации, для проведения выборов необходимо 700 млн. грн. и эта сумма эквивалентна годовой прибавке к зарплате всех военнослужащих Украины.

«Вот то, что мы с 1 апреля подняли зарплаты в силовых структурах, вот эта сумма эквивалентна необходимой для выборов. Давайте мы ее заберем и отдадим на выборы. Или давайте заберем у пенсионеров. Пусть Президент выйдет к народу и скажет, что есть у нас лишние 700 млн. грн., которые я могу завтра у пенсионеров забрать и отдать на выборы. Мы готовы такое решение рассмотреть», - сказал Н.АЗАРОВ.