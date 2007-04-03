Азаров: Налоговый кодекс готов на 2/3

Работа над проектом Налогового кодекса будет завершена до конца апреля, и если документ будет принят Верховной Радой в мае, то бюджет 2008 года будет сформирован на навой налоговой основе.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил первый вице-премьер-министр, министр финансов Украины Николай АЗАРОВ по завершении заседания рабочей группы по подготовке Налогового кодекса.

По его словам, на сегодняшний день практически две трети Налогового кодекса уже готовы. На заседании группы сегодня обсуждался, в частности, размер ставки НДС, сообщил он.

«Скорее всего, на первом этапе ставка будет 18%», - сказал Н.АЗАРОВ.

Также, по его словам, сегодня рассматривался вопрос установления льготного режима обложения НДС услуг, предоставляемых населению, в частности, по водоснабжению, уборке мусора и теплоснабжению.

«Надо освободить от уплаты НДС (на эти услуги - УНИАН), тем самым уменьшить стоимость услуг. Вот такое решение рабочая группа приняла, и в окончательном варианте Налогового кодекса такая новация будет предложена», - сказал Н.АЗАРОВ.

Как сообщал УНИАН, по информации первого заместителя председателя Государственной налоговой администрации Украины Вадима КАЙЗЕРМАНА, в середине апреля проект Налогового кодекса будет полностью подготовлен.

Председатель ГНАУ Анатолий БРЕЗВИН прогнозирует принятие Налогового кодекса до конца 2007 года.

Комитет Верховной Рады по вопросам финансов и банковской деятельности в конце февраля разработал концепцию создания Налогового кодекса.

Концепцией, в частности, предлагается ограничение ставки налога на добавленную стоимость до 2009 года на 5% - до 15%, налога на прибыль - до 20%. Кроме того, Финансовый комитет ВР предлагает ввести налог на имущество юридических и физических лиц.