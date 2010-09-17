Крымские татары просят присвоить аэропорту имя Ахмет-Хан Султана

Делегаты национального съезда крымских татар - курултая просят высших руководителей Украины содействовать присвоению имени дважды Героя Советского Союза, военного летчика, летчика-испытателя Амет-Хана Султана международному аэропорту «Симферополь».

Об этом говорится в обращении, которое лидер меджлиса Мустафа ДЖЕМИЛЕВ направил Президенту Виктору ЯНУКОВИЧУ, председателю Верховной Рады Владимиру ЛИТВИНУ и премьеру Николаю АЗАРОВУ.

25 октября исполняется 90 лет со дня рождения уроженца Алупки. Амет-Хан Султан - участник Великой Отечественной войны, осуществил 603 боевых вылетов, в 130 воздушных боях лично сбил 30 самолетов противника и 19 - в групповых воздушных боях. За боевые заслуги дважды награжден золотой звездой Героя Советского Союза, орденами и медалями. После войны Амет-Хан Султан провел испытательные полеты более чем 170 самолетов и летательных аппаратов. Осуществлял полеты с созданием условий невесомости для тренировки первых космонавтов. Лауреат государственной премии СССР, заслуженный летчик-испытатель СССР. Амет-Хан Султан погиб в 1971 году при осуществлении очередного испытательного полета. Похоронен на Новодевичьем кладбище в Москве.

«Своим удальством, геройством, честностью и бескомпромиссностью, стремлением к справедливости, безграничной сыновней любовью к родной земле, Амет-Хан Султан заслужил высокий почет и благодарность общества и украинского государства. Накануне 90-летия со дня рождения славного героя широкая общественность Крыма, его соотечественники, многие из которых лично принимали участие вместе с Амет-Ханом в борьбе за справедливость, а также многочисленные побратимы и ученики Амет-Хана Султана - профессиональные летчики из разных стран, которым он открыл дорогу в небо, направили многочисленные обращения в органы государственной власти Украины и Автономной Республики Крым с просьбой присвоить имя дважды Героя Советского Союза Амет-Хана Султана Государственному международному аэропорту «Симферополь». К сожалению, принятие решения со стороны уполномоченных для этого органов государственной власти неоправданно затянулось», - говорится в обращении, текст которого имеет УНИАН.