Янукович собрался в Париж

Премьер-министр Украины Виктор ЯНУКОВИЧ планирует 16 апреля посетить Париж, где встретится с представителями организации предприятий Франции MEDEF International.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил Чрезвычайный и Полномочный посол Франции в Украине Жан-Поль ВЕЗИАН сегодня на пресс-конференции в Киеве.

По его словам, французские предприниматели имеют ряд «конкретных предложений» к украинской стороне, в частности, о развитии железнодорожной инфраструктуры, портов, автодорог и возможности добычи французскими предприятиями урана на территории Украины.