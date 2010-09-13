Двух белорусов поймали на границе с контрабандой старинных монет

Сотрудники таможенной службы совместно с пограничниками на одном из постов предупредили незаконный вывоз старинных монет и купюр.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Государственной таможенной службы Украины, в коллекции, в частности, было 40 бумажных купюр Российской империи, времен СССР, Украины, Польши, Беларуси, Литвы, 129 монет из белого металла и 59 монет из желтого металла XIX-XX вв. разных номиналов и разных стран изготовления.

Коллекцию монет и купюр выявили у двух граждан Беларуси, которые возвращались к себе на родину на автомобиле «Мазда». Граждане избрали форму упрощенного таможенного контроля «зеленый коридор», тем самым заявив, что никаких запрещенных, ограниченных и обязательных к декларированию вещей не перемещают.

Выявленные предметы направлены на экспертизу, по результатам которой будет определена принадлежность предметов правонарушения к историческим или культурным ценностям.

Составлены протоколы о нарушении таможенных правил по признакам ст. 339 Таможенного кодекса Украины. Предметы изъяты до решения суда.