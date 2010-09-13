В Тернопольской области задержали мужчину с обрезом за пазухой

В Тернопольской области по результатам операции «Оружие и взрывчатка», которая проходила на протяжении августа, возбуждено 14 уголовных дел.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в отделе общественных связей областного управления милиции, в целом в ходе оперативных мероприятий милицией изъято 3 самодельных взрывных устройства, 4 обреза охотничьих ружей, две самодельных единицы оружия, 8 единиц холодного оружия. В частности, во время операции был задержан житель Залещиков при попытке продать самодельную взрывчатку, а также жительница этого же райцентра, которая пыталась продать за 150 гривен обрез охотничьего ружья. В одном из райцентров задержали жителя поселка Большая Березовица с обрезом за пазухой, милиция устанавливает, для чего он приехал в город с огнестрельным оружием. Также не смог объяснить при задержании, для чего ему понадобился самодельный пистолет, житель села Озеряны Борщевского района.

В отделе общественных связей отметили, что в сентябре жители области имеют возможность добровольно избавиться от незарегистрированного оружия, при этом они не будут нести за ее хранение уголовной ответственности.

Как сообщал УНИАН, в марте 2010 года в рамках месячника добровольной сдачи оружия жители области сдали 152 единицы огнестрельного оружия, в том числе 66 единиц, которые находились в незаконном обращении. Также было сдано 600 боеприпасов.