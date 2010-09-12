В Севастополе пьяный мужчина забыл на кладбище 3-летнюю дочь

В Севастополе пьяный мужчина забыл на кладбище свою 3,5-летнюю названную дочь.

Как сообщили УНИАН в Департаменте связей с общественностью МВД Украины, выяснилось, что ребенок вместе с сожителем заявительницы, с утра пошли гулять в детский местный городок „Лукоморье”. А спустя некоторое время мужчине пришла идея поехать на кладбище и посетить могилы родственников. По пути мужчина купил водку, чтобы было чем помянуть умерших... Под вечер мужчина проснулся и стал искать ребенка, сообщив ее матери о том, что произошло.

Как отметили в ДСО, девочку, которая заснула между могилами, удалось найти только ночью, привлекши для поисков военнослужащих внутренних войск и кинолога с собакой.

За неподобающее исполнение родительских обязанностей по воспитанию ребенка мать будет привлечена к административной ответственности.