Зоопарк ищет «парня» для Тигрюли, и уже знает, как его назвать

Директор частного Ялтинского зоопарка «Сказка» Олег ЗУБКОВ надеется найти спонсоров для покупки жениха для белой тигрицы по кличке Тигрюля, которую лидер БЮТ Юлия ТИМОШЕНКО передала зверинцу в минувшем году, и не против назвать его Витей.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом О.ЗУБКОВ рассказал на пресс-конференции в Симферополе, отвечая на вопрос журналистов, готов ли он принять от Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА «парня» для Тигрюли, если будет такое предложение.

«Прекрасная идея, - сказал директор зверинца. - Я даже готов назвать его Витей, и пусть бы Витя любил Юлю всю оставшуюся жизнь. Хотя бы в этом мы достигли бы консенсуса».

О.ЗУБКОВ предложил журналистам подбросить идею В.ЯНУКОВИЧУ.

При этом он отметил, что зоопарк - зона вне политики.

О.ЗУБКОВ сообщил также, что В.ЯНУКОВИЧ пока не был в его зоопарке.

«Не переживайте, Президент приедет. Он любит животных. У него есть свой зоопарк в «Межигорье». Я думаю, мы найдем с ним общий язык», - сказал директор зверинца, добавив, что приготовил для главы государства живой подарок.

Как сообщал УНИАН, О.ЗУБКОВ создал «Сказку» в 1995 году. Это первый частный зоопарк в СНГ. В настоящее время в зверинце содержится более тысячи животных и птиц, многие из них - редких видов.