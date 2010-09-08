Нацсовет отменил свои решения о лицензиях «5-го канала» и ТВі

Сегодня на своем заседании Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания во исполнение постановления Киевского апелляционного административного суда отменил свои предыдущие решения от 27 января 2010 года об определении победителей конкурса и выдаче лицензии на вещание с использованием свободных телеканалов.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Нацсовета, кроме этого, принято решение об аннулировании двух лицензий на эфирное вещание (телевидение) «5 канала» и аннулировании ряда приложений к лицензии на вещание телеканала ТВі.

В то же время, как объяснил председатель Национального совета Владимир МАНЖОСОВ, эти телекомпании будут иметь возможность вещать в тех условиях, которые они имели до проведения этого конкурса.

«Мы аннулируем старые дополнения и выдадим новые с теми частотами, которые были у компании до проведения этого конкурса. В трехдневный срок мы извещаем канал - канал подает заявление, и, учитывая общественный резонанс, на ближайшем заседании рассмотрим эти заявления», - сказал он.

В свою очередь, как сообщает «Телекритика», юрист канала ТВі Юрий КРАЙНЯК возразил против такого решения. По его убеждению, Нацсовет превысил свои полномочия, когда аннулировал приложения к лицензиям.

Как сообщал УНИАН, 8 июня 2010 года Киевский окружной административный суд полностью удовлетворил исковые требования медиа-холдинга U. A. Inter Media Group, отменив решение Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания от 27 января 2009 года о результатах конкурса, в соответствии с которым TBi получил 33 частоты, "5 канал" – 26 частот.

30 августа Киевский апелляционный административный суд подтвердил незаконность решения Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания о предоставлении частот телеканалам ТВi и "5 канал".

Телеканал ТВі заявил о намерении обжаловать это решение в Высшем административном суде Украины.