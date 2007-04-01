Возле Верховной Рады соорудили палаточный городок: обещают еду и караоке

Возле Верховной Рады и Кабмина сторонники Партии регионов соорудили палаточный городок. Как сообщает “5 канал”, сейчас в нем людей мало, впрочем, ожидается, что уже вечером там поселится первая группа сторонников властной коалиции.

Также сегодня планируют сформировать административную группу. Согласно планам организаторов, в городке постоянно будет находиться около двух тысяч человек.

Народные депутаты от Партии регионов, которые дежурят в Мариинском парке, обещают уже с завтрашнего дня начать акции протеста и митинги против действий оппозиции. Вскоре парк обустроят для жизни - проведут свет, откроют медпункт, столовую, а для развлечений обещают привезти караоке.

Как отметил в интервью “5 каналу” Владислав ЛУКЪЯНОВ, народный депутат от Партии регионов, руководитель палаточного городка: "Главная цель людей, которые приезжают, - их интересует одно - какая ситуация в государстве, выполняются ли законы, есть ли основания для каких-то изменений".