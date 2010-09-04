Почему умирают звери в Киевском зоопарке?

Киевская власть пригласила европейского эксперта для анализа работы специалистов и руководства столичного зоопарка.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил на пресс-конференции первый заместитель председателя КГГА Александр ПОПОВ.

По его словам, уже состоялись проверки Киевского зоопарка пятью научными институтами.

«Каких-то очень серьезных замечаний, которые говорили бы о том, что причиной (смерти животных – УНИАН) стали именно действия конкретных должностных лиц или специалистов, в их решениях нет», - сказал А.ПОПОВ.

По его словам, в то же время он намерен отдельно встретиться с каждым руководителем групп, которые занимались изучением деятельности зоопарка, и обсудить заключения проведенной работы.

«Мы пригласили, и 9 сентября ожидаем приезда европейского эксперта, который, поработав несколько дней, своим профессиональным взглядом, с учетом опыта в европейских странах, даст нам советы, что делать дальше», - отметил А.ПОПОВ.

Он также сообщил о намерении встретиться с трудовым коллективом зоопарка.

Как сказал А.ПОПОВ, он считает, что проблема зоопарка должна быть решена комплексно – кадрово, организационно и финансово.

Как сообщал УНИАН, 26 апреля в Киевском зоопарке умер азиатский слон Бой. Директор зоопарка Светлана БЕРЗИНА утверждала, что животное отравили. По ее словам, причиной смерти слона мог стать токсичный яд, который вызывает нарушение свертывания крови. В начале мая в столичном зоопарке заявили, что неизвестные лица пытались отравить яков.

25 мая в зверинце умер верблюд. Причиной смерти животного, по словам С.БЕРЗИНОЙ, стало отравление.

30 мая в зоопарке умер бизон. Специалисты зоосада считают, что смерть животного не случайна.

В то же время руководитель пресс-службы ГУ МВД Украины в Киеве Владимир ПОЛИЩУК заявлял, что слон и верблюд в зоопарке умерли не от отравления. Однако заключения экспертной комиссии по расследованию причин смерти слона свидетельствуют, что, согласно протоколу комиссии, причиной смерти животного стал токсичный шок, вызванный отравлением.

31 мая мэр Киева Леонид ЧЕРНОВЕЦКИЙ отстранил С.БЕРЗИНУ от выполнения служебных обязанностей на время проведения расследования причин смерти нескольких животных в зверинце.

5 июля С.БЕРЗИНА сообщила, что вернулась на должность директора зоопарка.

Представители столичной власти, в частности, А.ПОПОВ и тогдашний заместитель председателя КГГА Игорь ДОБРУЦКИЙ, который возглавлял одну из спецкомиссий по установлению причин смерти животных, заявляли, что зоопарку нужен новый руководитель.

1 сентября в Киевском зоопарке умер самец шимпанзе Джонни, который прожил здесь всего лишь несколько недель.