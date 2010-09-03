Межбанк опять открылся ростом доллара и евро
10:50, 03 сентября 2010Общество
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НБУ вчера на рынок не выходил
Сегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись продолжающимся ростом котировок – 7,8990/7,9080 грн./долл., цены на российскую валюту поднялись – 0,2571/0,2573 грн./рубль, котировки по евро-гривне ушли вверх – 10,1205/10,1350 грн./евро.
Об этом сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг».
На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар продолжают расти – 1,2814/1,2816 долл./евро (четверг, 2 сентября, - 1,2785/1,2787 долл./евро).
В четверг, 2 сентября, Национальный банк Украины на рынок не выходил.
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