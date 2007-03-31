По мнению Ющенко, политсилы слишком часто произносят «единство» и «соборность»

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО призывает партии и блоки отказаться от спекуляций в вопросе политической стабильности.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня, выступая на съезде партии “Народный Союз Наша Украина”.

В.ЮЩЕНКО отметил, что призывы о политической стабильности звучат как со стороны большинства, так и со стороны оппозиции. При этом, по его словам, очень часто этот тезис используется как спекуляция в отношениях с обществом.

«Мы за политическую стабильность, но не за ту, которая будет базироваться на узурпации власти и будет формироваться на основе диктатуры», - сказал В.ЮЩЕНКО. Президент отметил, что в вопросе политической стабильности должно руководить верховенство закона и верховенство права. По словам В.ЮЩЕНКО, "Наша Украина" «предана основам формирования политической стабильности», которая должна стать сутью отношений между большинством и меньшинством.

При этом, по словам Президента, сегодня невозможно говорить о консолидации политических сил, которые не видят общего горизонта в своей деятельности.

В.ЮЩЕНКО отметил, что в последнее время политические силы очень часто используют в своей риторике слова «единство», «соборность», «Восток и Запад - вместе». «Но большинство политических сил не заботится о том, чтобы это произошло», - сказал он.