МВД: обыск у адвоката не имеет отношения к "делу Климентьева"

В Харькове в квартире Вячеслава ИСМАЙЛОВА, который называет себя адвокатом исчезнувшего главного редактора газеты «Новый стиль» Василия КЛИМЕНТЬЕВА, продолжается обыск.

Об этом по телефону сообщил корреспонденту УНИАН сын В.ИСМАЙЛОВА Эдуард ИСМАЙЛОВ.

По его словам, сегодня в квартиру отца произошло «незаконное проникновение». «Взломали дверь и выбили стену. Ворвались «Беркут» и следователь. Ударили мать, отца. Меня укусила следователь», - заявил Е.ИСМАЙЛОВ и добавил: «Без всяких объяснений». Он пообещал предоставить более полную информацию позже.

Перед этим, при попытке дозвониться на мобильный телефон В.ИСМАЙЛОВА, несколько раз отвечала женщина. Она отрывисто выкрикивала в телефон, умоляя о помощи. В телефоне слышались крики, треск, топот, разные голоса. Так повторялось несколько раз, пока телефон не взял Э.ИСМАЙЛОВ, коротко и нервно объяснив, что происходит в квартире отца.

Комментируя события, начальник Центра связей с общественностью Главного управления МВД Украины в Харьковской области Лариса ВОЛКОВА сообщила, что сегодня в квартиру В.ИСМАЙЛОВА «во исполнение решения суда прибыли судебные исполнители из Полтавы». По ее словам, на место прибыли также представители харьковской милиции, которые «обеспечивают порядок».

Л.ВОЛКОВА отметила, что события не имеют отношения к «делу КЛИМЕНТЬЕВА».

Она сообщила, что сегодняшнее событие касается «дела сына», которое было возбуждено задолго до исчезновения В.КЛИМЕНТЬЕВА.