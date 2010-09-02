В Украине задержали рекордную партию контрабандных бриллиантов

Служба безопасности Украины задержала рекордную партию контрабандных бриллиантов.

Как сообщили УНИАН в пресс-центре СБУ, бриллианты были задержаны в аэропорту «Симферополь» в ходе совместной операции Главного управления СБУ у Крыма и Государственной пограничной службы.

Драгоценные камни в маленьком пакете вне таможенного контроля привезла гражданка Украины, которая прибыла рейсом «Стамбул-Симферополь». Всего было обнаружено около 3,5 тысячи обработанных бриллиантов.

Стоимость драгоценных камней установит гемологическая экспертиза. После ее завершения будет возбуждено уголовное дело.

Установлено, что владелица бриллиантов связана с сетью ювелирных магазинов Крыма. Контрабандный груз изъяли, в СБУ сообщили.