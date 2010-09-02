Межбанк закрылся ростом евро

Сегодня на украинском межбанковском рынке торги по доллару США открылись котировками 7,8875/7,8925 грн./долл., к 12:00 цены выросли до 7,9010/7,9080 грн./долл. К закрытию торгов ценовые уровни установились на значениях 7,9000/7,9100 грн./долл.

Об этом сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг».

Рублевый рынок открылся котировками 0,2566/0,2569 грн./рубль, к 12:00 цены поднялись до 0,2573/0,2576 грн./рубль. К закрытию цены достигли текущего максимума – 0,2574/0,2577 грн./рубль.

В России курс доллар-рубль понизился и составил 30,72 рублей за доллар (-0,01).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар стартовали с отметки 1,2785/1,2787 долл./евро, а к 15:10 выросли до 1,2824/1,2826 долл./евро.

Рынок евро-гривня открылся индикативными котировками 10,0880/10,0970 грн./евро, к 12:00 цены ушли вверх – 10,1255/10,1375 грн./евро. К закрытию торгов ценовые показатели по EUR/UAH достигли уровня 10,1300/10,1450 грн./евро.