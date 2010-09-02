Курс доллара в обменниках Киева

Сегодня украинские банки покупают американскую валюту в среднем по 7,89 грн./долл., продают – по 7,92 грн./долл. Курс покупки/продажи не изменился по сравнению с 1 сентября, сообщает Finance.ua.

Предложения коммерческих банков по покупке доллара колеблются в пределах 7,84-7,91 грн./долл., по продаже – в пределах 7,91-7,93 грн./долл.

Средний курс покупки/продажи евро в украинских банках повысился на 0,7% со вчерашнего дня и сегодня составляет 10,02/10,16 грн./евро. Предложения банков по покупке евро колеблются в пределах 9,95-10,11 грн./евро, по продаже – в пределах 10,12-10,25 грн./евро.

Курс покупки наличного рубля в комбанках по сравнению с 1 сентября повысился на 0,4% и сегодня составляет 0,2500 грн./рубль, продажи – на 0,3% - до 0,2575 грн./евро. Предложения банков по покупке российской валюты колеблются в пределах 0,2400-0,2555 грн./рубль, по продаже – в пределах 0,2560-0,2610 грн./рубль.

Средний курс покупки доллара в банках Киева составляет 7,89 грн./долл., курс продажи – 7,92 грн./долл. Курс не изменился со вчерашнего дня.

Предложения столичных коммерческих банков и пунктов обмена валют по покупке доллара колеблются в пределах 7,84-7,91 грн./долл., по продаже – в пределах 7,91-7,94 грн./долл.

Средний курс покупки евро в банках Киева со вчерашнего дня повысился на 0,8% и сегодня составляет 10,03 грн./евро, курс продажи – на 0,7%, до 10,17 грн./евро. Предложения банков по покупке евро колеблются в пределах 9,95-10,11 грн./евро, по продаже – в пределах 10,13-10,24 грн./евро.

Курс покупки наличного рубля в комбанках столицы повысился по сравнению с 1 сентября на 0,6% и сегодня составляет 0,2507 грн./рубль, курс продажи – на 0,3%, до 0,2579 грн./рубль. Предложения банков по покупке российской валюты колеблются в пределах 0,2400-0,2555 грн./рубль, по продаже – в пределах 0,2560-0,2620 грн./рубль.

Курсы валют, установленные на сегодня в банках Киева:

«Укрсоцбанк»: доллар США – 7,88/7,93 грн., евро – 9,95/10,20 грн., рубль – 0,2350/0,2550 грн.

«Райффайзен Банк Аваль»: доллар США – 7,88/7,92 грн., евро – 9,95/10,33 грн., рубль – 0,2490/0,2590 грн.

«ПриватБанк»: доллар США – 7,885/7,92 грн., евро – 10,00/10,25 грн., рубль – 0,2530/0,2610 грн.

Официальный курс НБУ на сегодняшний день, 2 сентября, составляет: гривни к доллару США – 7,8861, к евро – 10,094208, к российскому рублю – 0,25604.