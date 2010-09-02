За украинскую трубу Газпром предлагает кота в мешке?

Москва согласна допустить Украину к добыче газа на ее территории при условии создания СП между "Газпромом" и "Нафтогазом", заявил во вторник министр топлива и энергетики Юрий Бойко.

Правда, как выяснилось, Украине предлагаются не действующие, а неразработанные месторождения, пишет "Коммерсант-Украина".

По словам высокопоставленного источника издания в "Газпроме", в СП предлагается внести не действующее месторождение, а лишь право добычи сырья на одной из больших площадей.

"Прибыль, которую Украина получит от транспортировки газа, она сможет инвестировать в разработку этого месторождения. Если она принесет результат, газ может быть продан внутри России или экспортирован в Украину, и таким образом СП получит дополнительную прибыль. О получении готового месторождения, где будет много дешевого газа, речи не идет", - говорит собеседник издания.

Как известно, добыча Украиной газа на территории России обсуждается как одно из условий создания совместного предприятия между НАК "Нафтогаз Украины" и "Газпромом".

Украинская сторона готова внести в него газотранспортную систему и нефтегазовое месторождение площадь Паласа на шельфе Черного моря, а в ответ рассчитывает получить в России месторождение, добыча газа на котором уже составляет 30 млрд. кубометров газа в год.