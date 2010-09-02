Литвин о зерне, коррупции, частной гречке и аппетитах трейдеров

Председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН выступает против введения квотирования экспорта зерна.

Об этом он заявил в интервью журналистам, комментируя ситуацию на зерновом рынке Украины, после посещения Киевского национального университета имени Тараса Шевченко, сообщили УНИАН в пресс-службе ВР.

«Я категорический противник разного рода запретов, потому что это приведет к спекуляциям. Если, например, ввести норму о квотировании экспорта зерна, то это будет означать, что мы создадим еще одну возможность для коррупции и злоупотреблений, - заявил В.ЛИТВИН. - Коррупция может проявляться во время получения разрешений на экспорт продукции в рамках определенных квот».

В то же время, председатель Верховной Рады отметил, что в Украине зерна хватает, особенно у частных владельцев. "Государство должно подумать, как это зерно в случае необходимости поставить на государственный учет, и как заплатить соответствующие деньги. То же касается и гречихи, учитывая то, что часть людей работает на своих участках и имеет соответствующие запасы", - сказал он.

Он также подчеркнул, что квотирование экспорта зерна может иметь и позитив, поскольку "умерит аппетиты зернотрейдеров, которые хотят за копейки зерно скупить и его вывезти". В.ЛИТВИН высказался за то, чтобы закупочные цены на зерно для экспортеров соответствовали как минимум тем затратам, которые производители несут в процессе его выращивания.