Снайпер убил радикального активиста, захватившего заложников

Радикальный активист Джеймс Ли, захвативший заложников в здании телеканала Discovery, погиб в результате спецоперации, сообщает Лента.ру. Как сообщалось ранее, в Ли стрелял полицейский снайпер.

Джеймс Ли имел при себе оружие, на его теле были закреплены устройства, напоминавшие бомбы.

В общей сложности мужчина удерживал троих заложников в течение четырех часов, последние два часа вел переговоры с полицией. Как рассказал шеф полиции, приказ о начале спецоперации был отдан после того, как Ли направил пистолет на одного из заложников.

Никто из заложников и сотрудников полиции в ходе спецоперации не пострадал. В полиции отмечают, что в здании Discovery Communications обнаружены несколько подозрительных устройств. Пока данных об их происхождении и опасности для окружающих не поступало.

43-летний Джеймс Ли являлся активным противником политики телеканала Discovery. По его мнению, канал должен транслировать программы о снижении рождаемости, так как "мир не нуждается в людях". Свою точку зрения Ли доносил до общественности с помощи платных объявлений в газетах и акций протеста. В 2008 году в ходе одной из них он был арестован.