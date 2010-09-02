Замминистра: кадров полно, а специалистов мало

Правительство намерено реформировать аграрное образование и науку.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил заместитель министра аграрной политики Анатолий СКОРЧЕНКО на торжествах Житомирского национального агроэкологического университета по случаю Дня знаний.

“Правительством страны проводится реформа, изложенная в программе Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА, причем не последнюю роль в ней играет запланированная реформа аграрного образования и науки”, - отметил А.СКОРЧЕНКО.

По его словам, речь идет не о сокращении аграрных вузов страны и научных институтов, а о реформе, которая будет способствовать улучшению качества подготовки специалистов сельскохозяйственной отрасли.

Заместитель министра также объяснил, что необходимость проведения реформы аграрного образования и науки обусловлена потребностью в высококвалифицированных кадрах.

“Правительство столкнулось с проблемой, когда при наличии в стране, образно говоря, “перепроизводства” кадров для АПК, очень трудно найти хороших высококвалифицированных специалистов, которых можно было бы результативно задействовать в агробизнесе”, - сказал А.СКОРЧЕНКО.