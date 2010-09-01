Глава таможни об электронике, Европе и человеческом факторе

В Украине в течение 3-4 лет планируется ввести электронную таможню.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом в Днепропетровске заявил журналистам глава Государственной таможенной службы Украины Игорь КАЛЕТНИК.

По его словам, таможенная служба Украины в настоящее время находится на пути реформирования, целью которого является серьезное упрощение таможенных процедур и усиление таможенного контроля.

„Это будет целый ряд организационных и технических действий, которые позволят в первую очередь исключить влияние человеческого фактора и приведут таможенную службу Украины к уровню европейских аналогов", - сказал И.КАЛЕТНИК.

Он отметил, что введение электронной таможни позволит многим субъектам хозяйствования осуществлять таможенные процедуры, не покидая своего офиса.