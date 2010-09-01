В Кременчуге жгут иномарки, припаркованные на центральных улицах

Сегодня ночью в центре Кременчуга Полтавской области неизвестный поджег четыре иномарки, припаркованные на улицах в центре города.

Об этом УНИАН сообщили в городском управлении милиции и в городском управлении МЧС.

По данным оперативных служб, ровно 4.00 загорелся автомобиль «Хонда», 2009 года выпуска, припаркованный возле дома № 3 по улице 1905 года.

В 4.17 огонь охватил машины возле домов №15 и 17 по бульвару Пушкина. Там сгорели «Тойота», 2007 года выпуска и «Рено», 1994 года выпуска.

В 4.52 пожарные выезжали тушить пожар в автомобиле «Мицубиси», 2004 года выпуска, который горел по улице Первомайской, 44.

«Предварительные причины возгорания – поджог. Подробности происшествия уточняются», - сказал начальник Кременчугского горуправления МЧС Олег ГОРБЕНКО.

В милиции Кременчуга добавили, что активно занимаются поисками поджигателя.

Напомним, в Киеве этой весной также были зарегистрированы поджоги машин. Тогда жертвами поджигателей становились преимущественно автомобили, припаркованные на газонах.

А в июне в Черкассах милиция задержала юношу, который за последний месяц поджег три автомобиля в микрорайоне Мытница.