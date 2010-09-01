В Крыму назревает скандал: у регионала отберут 113 га на Южном берегу?

Совет министров Крыма намерен вернуть переданные в 2007 году компании "Антал-Крым" предыдущим составом крымского правительства 112,75 га земли на Южном берегу в аренду на 49 лет под строительство гольф-клуба.

"Проект землеустройства по отводу участка в аренду обществу с ограниченной ответственностью "Антал-Крым" для строительства и эксплуатации гольф-клуба из земель запаса за границами населенных пунктов Гурзуфского поселкового совета не соответствует требованиям земельного законодательства", - говорится в принятом 31 августа постановлении Совмина, текстом которого располагает УНИАН.

В частности, в нарушение Земельного кодекса Украины отсутствует согласование смежного землепользователя - Крымского природного заповедника.

Совмин поручил Республиканскому комитету по земельным ресурсам предоставить прокуратуре материалы для обращения с иском в суд.

Как сообщал УНИАН, Совмин Крыма в мае 2007 года выделил "Антал-Крым" 112,75 га под гольф-клуба. ООО "Антал-Крым" в октябре сменил название на "Эмпорий".Учредителем компании являлась фирма "Антал-Сервис". Одним из учредителей "Антал-Сервиса" назывался депутат Верховной Рады Украины от Партии регионов Антон ПРИГОДСКИЙ.

Помимо поля для гольфа компания планировала построить СПА-комплекс, рестораны, вертолетную площадку.

В марте 2010 года крымский парламент уволил «регионала» Виктора ПЛАКИДУ с должности председателя Совмина, назначив премьером автономии члена Партии регионов Василия ДЖАРТЫ. В.ПЛАКИДА стал министром топлива и энергетики правительстве Крыма.