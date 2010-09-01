В школах и детсадах вводятся энергосберегающие технологии

В школах и детсадах Чернигова вводятся энергосберегающие технологии. Об этом на августовской педагогической конференции сообщил Черниговский городской председатель Александр СОКОЛОВ.

"На установление современных узлов учета тепла в школах и детсадах города выделено свыше 2 млн. грн. Пока еще установлены современные узлы учета теплоносителей в двух дошкольных учебных заведениях и одной школе, но работа будет продолжаться и в дальнейшем", - сказал он.

А.СОКОЛОВ добавил, что мероприятия осуществляют в рамках реализации городской Программы энергосбережения в заведениях образования города Чернигова на 2010-2014 годы, которая разработана совместно с немецкими специалистами. Среди предложенных мер, которые воплощают в жизнь, – замена дверей и окон в школах на энергосберегающие, усовершенствование систем отопления, ремонт кровли, утепление стен и другие. Для мониторинга системы энергопотребления разработано и используется специальное программное обеспечение. Кроме того, на ремонт школ города в этом году из городского бюджета, по словам городского председателя, было направлено 1,3 млн. грн. А расходы на образование в I полугодии 2010 года составили свыше 104 млн. грн., что на 12,8 млн. грн. больше, чем за этот период в прошлом году.

"Вопрос энергосбережения должен стать делом руководителя, каждого участника учебно-воспитательного процесса. Здесь конечный результат зависит от профессионализма, умения провести так организационно-информационные мероприятия с педагогическим, ученическим коллективом, техническим персоналом, чтобы выйти на конкретные результаты по экономии электроэнергии, тепла, воды", - отметил городской председатель Чернигова, обращаясь к директорам и завучам черниговских школ.

А.СОКОЛОВ напомнил, что иностранные эксперты посчитали, какую экономию будет иметь город при условии соответствия потребления энергоресурсов образовательных учреждений необходимым нормам. Так, при воплощении предложенных мер образовательные заведения Чернигова смогут сэкономить ежегодно около 2 млн. грн., в том числе 1 млн. грн. на отоплении. В целом Программа энергосбережения в заведениях образования города Чернигова на 2010-2014 годы предусматривает финансирование в размере 33 млн. грн.