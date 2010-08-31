Янукович создал "Кадетский корпус"

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ подписал Указ №888/2010 “О государственной гимназии-интернате с усиленной военно-физической подготовкой "Кадетский корпус".

Документ обнародован на официальном сайте главы государства.

Этим Указом поддержано предложение Министерства образования и науки Украины, Харьковского областного совета и Харьковской областной государственной администрации о создании в сфере управления Министерства образования и науки Украины государственной гимназии-интерната с усиленной военно-физической подготовкой "Кадетский корпус" (дальше - гимназия) на базе Харьковского лицея с усиленной военно-физической подготовкой.

Кабинету Министров Украины поручено провести в установленном порядке мероприятия, связанные с созданием гимназии, решив, в частности, вопросы по:

продолжение учебы в гимназии учащихся Харьковского лицея с усиленной военно-физической подготовкой;

материально-технического и кадрового обеспечения гимназии и ее финансирования из Государственного бюджета Украины.

Указ вступает в силу со дня его опубликования.