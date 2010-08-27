"Иванков" позволит начать возрождение Полесья

Власти Киевской области начинают реализацию инвестиционных проектов по выращиванию сельскохозяйственной продукции в регионе.

Как передает корреспондент УНИАН, сегодня в поселке Иванков Киевской области председатель Киевской областной государственной администрации Анатолий ПРИСЯЖНЮК презентовал инвестиционный проект «Иванков».

Целью проекта является создание в районах полесской зоны условий для увеличения объемов производства конкурентоспособной сельскохозяйственной продукции за счет введения зонально-адаптированных, ресурсно- и энергосберегающих, экологически безопасных технологий выращивания сельскохозяйственных культур и содержания животных в соответствии с требованиями международных стандартов.

А.ПРИСЯЖНЮК подчеркнул, что реализация пилотного проекта «Иванков» позволит начать возрождение полесского края в целом.

Губернатор подчеркнул, что сегодня на территории Иванковского района 360 тысяч гектаров земли, пригодной для выращивания высококачественной сельскохозяйственной продукции, однако большая часть ее не используется.

«На сегодняшний день эта территория экологически безопасна (Иванков находится неподалеку от ЧАЭС – УНИАН)», - подчеркнул А.ПРИСЯЖНЮК.

По его словам, ежегодно на этой территории проводятся анализы урожая, подтверждающие, что продукция пригодна для использования.

А.ПРИСЯЖНЮК сообщил, что реализовывать проект «Иванков» будет концерн «Агро-Союз», для проекта понадобится около 50 млн. дол., которые будут привлечены под гарантии государства. Проект предусматривает развитие кормового и зернового комплекса в Иванковском районе на площади 16 тыс. га, мясо-молочный комплекс на 1200 коров и 600 бычков, свинокомплекса на 2400 основных свиноматок, организацию переработки мяса и молока.

Губернатор Киевской области прогнозирует, что проект будет реализован в течение года-полутора.

По его словам, подобные проекты власти Киевской области планируют реализовывать в разных районах области.

Говоря в целом о Киевской области, А.ПРИСЯЖНЮК отметил, что благодаря приходу новой команды ситуация улучшилась по сравнению с прошлым годом. Он отметил, что в области планируется собрать 2,2-2,3 млн. тонн зерновых. В частности, уже завершен сбор пшеницы – собрано 1,1 млн. тонн, также планируется собрать 180 тысяч тонн кукурузы, 145 тыс. тонн сахарной свеклы. При этом А.ПРИСЯЖНЮК заметил, что в этом году посевы озимых составили на 30 тыс. га меньше, чем в предыдущем году.

А.ПРИСЯЖНЮК также напомнил, что 9 сентября в Киеве состоится бизнес-форум, на котором будут представлены более 20 инвестиционных проектов. Кроме того, он сообщил, что уже подписано договоров на сумму свыше миллиарда долларов на развитие различных проектов в Киевской области.