Проезд в Киевском метро подорожает до 2 грн. уже в ближайшее время

Проезд в Киевском метрополитене повысится с 1 грн. 70 коп. до 2 грн.

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе Киевской городской государственной администрации.

В частности, по данным пресс-службы, в Главном управлении юстиции в городе Киеве зарегистрировано Распоряжение КГГА «О внесении изменений в Тарифы на перевозку пассажиров в городском пассажирском транспорте - метрополитене, автобусе, трамвае, троллейбусе, фуникулере, который работает в обычном режиме движения».

В соответствии с распоряжением, тариф на перевозку пассажиров в столичном метрополитене будет составлять 2,00 грн. Стоимость проезда автобусом, трамваем, троллейбусом и фуникулером остается неизменной – 1,50 грн. за 1 поездку.

Распоряжение вступит в силу с момента официального обнародования в средствах массовой информации, подчеркнули в КГГА.