Арестован один из руководителей Южно-Украинской АЭС.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Главного управления борьбы с организованной преступностью МВД, такую меру пресечения - содержание под стражей - избрал сегодня этому должностному лицу судья Печерского райсуда столицы.

Уголовное дело в отношении одного из руководителей Южно-Украинской АЭС возбудило 25 августа Главное следственное управление МВД Украины. В тот же день упомянутое должностное лицо задержали работники спецподразделения.

Он подозревается в фактах служебного подлога и завладения средствами Государственного предприятия на общую сумму почти 1 млн. грн., сообщили в ГУБОП.