BMW врезался в маршрутку Ровно-Киев: 1 погибший, 17 раненых
09:23, 27 августа 2010Общество
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Водитель заснул
Возле с. Повчино Новоград-Волынского района Житомирской области, на автотрассе Киев-Чоп, водитель легкового автомобиля BMW заснул за рулем и допустил столкновение с маршрутным микроавтобусом Mercedes, который двигался по маршруту Ровно-Киев с 18 пассажирами.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций, вследствие дорожно-транспортного происшествия погиб 1 человек и 17 человек пострадали, которые с травмами различных степеней тяжести госпитализированы в больницы Житомирской и Ровенской областей.
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