BMW врезался в маршрутку Ровно-Киев: 1 погибший, 17 раненых

Возле с. Повчино Новоград-Волынского района Житомирской области, на автотрассе Киев-Чоп, водитель легкового автомобиля BMW заснул за рулем и допустил столкновение с маршрутным микроавтобусом Mercedes, который двигался по маршруту Ровно-Киев с 18 пассажирами.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций, вследствие дорожно-транспортного происшествия погиб 1 человек и 17 человек пострадали, которые с травмами различных степеней тяжести госпитализированы в больницы Житомирской и Ровенской областей.