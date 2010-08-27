Волынь и Лодзинское воеводство подписали соглашение

Между Волынской областной государственной администрацией, Волынским областным советом Украины и лодзинским воеводой и маршалком Лодзинского воеводства Республики Польша подписано Соглашение о сотрудничестве. Оно будет содействовать развитию взаимовыгодных партнерских двусторонних отношений, сообщили УНИАН в пресс-службе Волынской ОГА.

От Волыни Соглашение подписали председатель облгосадминистрации Борис КЛИМЧУК и председатель облсовета Анатолий ГРИЦЮК. Польскую сторону представляли воевода Иоланта ХЕЛМИНЬСКИ и маршалок Влодзимеж ФИСЯК.

Согласно договору, сотрудничество Волыни с Лодзинским воеводой будет реализовываться в сферах охраны культурного наследия и национальной памяти в сотрудничестве с Советом охраны памяти борьбы и мученичества, а также европейской интеграции, транспортной инфраструктуры и развития бизнеса. А сотрудничество области с маршалком Лодзинского воеводства будет развиваться в отраслях промышленности, сельского хозяйства, транспорта и торговли; науки, техники, образования и здравоохранения, а также культуры, спорта и туризма, экологии и рационального использования природных ресурсов.

Как отметил Б.КЛИМЧУК, украинско-польские отношения во всех областях динамично развиваются и Волынь в дальнейшем открыта для сотрудничества. "Акцент будем делать на сотрудничестве молодых людей. Приятно, что украинская молодежь и польские харцеры имеют возможность налаживать контакты. Наша задача - создать им зеленые коридоры, ведь молодежь обеих стран будет строить новую Украину и Польшу", - подчеркнул глава облгосадминистрации.

Воевода Лодзинского воеводство отметила, что польская сторона заинтересована в широком привлечении местных деловых кругов к инвестиционным проектам в различных сферах Волыни. Она выразила уверенность, что Соглашение будет способствовать развитию дружеских отношений между Украиной и Республикой Польша: "Такой документ открывает новый этап совместной работы. Вместе с представителями Волынской власти будем реализовать двусторонние проекты, обмениваться опытом и информацией. Сотрудничество будет развиваться на разных уровнях и, в первую очередь, опираться на человеческие взаимоотношения ", - подчеркнула И.ХЕЛМИНЬСКИ.

В свою очередь В.ФИСЯК отметил активизации работы по охране национальной памяти, в частности, по упорядочению украинского-польских кладбищ.

Также, в рамках визита на Волынь члены делегации Лодзинского воеводства осмотрели молодежный лагерь польских харцеров, расположенный в лесу вблизи села Костюхнивка Маневицкого района, а также приняли участие в торжественной линейке и возложении цветов к могилам польских военных, погибших во время Второй мировой войны.