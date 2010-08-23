Гендиректор: железнодорожная медицина всегда была лучшей

Ко Дню Независимости Украины в хирургическом отделении клинической больницы Львовской железной дороги открыли операционный блок после капитального ремонта.

В мероприятии приняли участие генеральный директор «Укрзализныци» Михаил КОСТЮК, начальник Львовской железной дороги Богдан ПИХ и другие гости, сообщили УНИАН в «Укрзализныце».

Во время открытия обновленного операционного блока генеральный директор «Укрзализныци» отметил, что отрасль сохранила систему ведомственной медицины. «Железнодорожная медицина всегда была лучшей за счет того, что отрасль помогала и помогает сейчас. Обновляется оборудование, внедряются новые методы диагностики и лечения, улучшаются условий для пациентов и тому подобное. И такая работа проводится на всех железных дорогах», - подчеркнул М.КОСТЮК.

Как отмечается в сообщении, в клинической больнице Львовской железной дороги ремонтные работы проведены в операционной, палатах для больных, процедурной. Приобретено современное оборудование: операционные столы, освещение, наркозные аппараты, системы вентиляции, стерилизации и тому подобное.

Капитально отремонтированный операционный блок включает два операционных зала, предоперационное помещение и стерилизационную комнату. В презентованном отделении также созданы все условия для работы и отдыха дежурного медперсонала.

В хирургическом отделении клинической больницы Львовской железной дороги ежегодно проходят лечения более 1500 больных, 80% которых – железнодорожники. Врачи выполняют до 1000 операций в год. Более трети этих вмешательств происходит по неотложным показаниям, именно поэтому новейшая аппаратура и оборудование нужны врачам, чтобы сохранить жизнь и здоровье больных в чрезвычайных ситуациях.

Больным делают операции на желудке, желчных путях, сосудах, щитовидной железе, пластику грыж, проктологические операции и тому подобное. Особый блок операций – урологические, которые выполняют около 400 в год. В ведомственной медицине «Укрзализныци» на сегодня 100 медицинских заведений, среди которых 20 поликлиник, 76 больниц и 4 станции переливания крови. В системе здравоохранения железнодорожного транспорта Украины работают более 4 тысяч врачей и 10 тысяч человек среднего медицинского персонала.