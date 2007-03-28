Милиция отвергает инсценировку убийства Курочкина

Министерство внутренних дел Украины отвергает инсценировку убийства российского бизнесмена Максима Курочкина и рассматривает все версии, включая его бизнесовую деятельность в России.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на пресс-конференции в Киеве сообщил журналистам заместитель министра внутренних дел Украины, начальник департамента криминальной милиции Николай КУПЯНСКИЙ. Отвечая на вопрос журналистов, могут ли быть связаны между собой убийства М.Курочкина и директора днепропетровского рынка «Озерка» Владимира Воробьева, а также недавний расстрел трех лиц из окружения самого М.Курочкина на обуховской трассе Н.КУПЯНСКИЙ сказал: «Мы их связываем на сегодняшний день как одна цепь, поскольку они имеют похожий характер».

Кроме того, за словами заместителя министра, следствие не исключает, что киллер мог быть бывшим сотрудником спецподразделений. «Для того, чтобы использовать такое оружие, надо иметь навыки», - объяснил он.

В то же время, Н.КУПЯНСКИЙ отметил, что для раскрытия убийства в МВД создана следственно-оперативная группа, в которую вошли лучшие специалисты. Также следствие сотрудничает со своими коллегами в РФ для установления «всех причин и всех лиц», которые бы могли быть причастны к убийству М.Курочкина и имели с ним деловые и бизнесовые отношения.

Говоря непосредственно о том, что произошло вчера во внутреннем дворе Святошинского районного суда г. Киева, где был убит М.Курочкин, Н.КУПЯНСКИЙ рассказал, что убийство произошло приблизительно в 16.40. Было установлено, что выстрел, вследствие которого погиб подсудимый М.Курочкин и получил нетяжелое ранение сотрудник конвоя, был сделан с чердака дома, расположенного напротив суда с расстояния около 300 м. При осмотре места, с которого стрелял киллер, изъята винтовка с оптическим прицелом иностранного производства, какая именно Н.КУПЯНСКИЙ не уточнил, отметив только, что «оружие достаточно редкое».

Также во время опроса свидетелей сотрудниками милиции было выяснено, что они видели, как из подъезда выбежали двое мужчин 170-175 см роста, спортивного телосложения, в черных масках и в черных куртках.

Также было установлено, что они сели в автомобиль "Мазда" серебристого цвета, который впоследствии после введения специального оперативного плана «Сирена» был найден в одном из дворов на бульваре Леси Украинка. Кому принадлежит этот автомобиль сейчас устанавливает следствие.

По словам Н.КУПЯНСКОГО, следствие убеждено, что почвой для убийства М.КУРОЧКИНА были его конфликтные ситуации из-за коммерческой деятельности и бизнесовые интересы.

По словам заместителя министра, прокуратурой возбуждено уголовное дело по факту убийства, назначен ряд экспертиз и следственных действий.

Отвечая на один из вопросов Н.КУПЯНСКИЙ сказал, что «ни у кого не должно возникать вопроса, что это было именно убийство, поскольку, как объяснил он, уголовное дело не может быть возбуждено без наличия мертвого тела потерпевшего, а также без акта судмедэксперта, засвидетельствовавшего смерть».

Отвечая на вопрос, почему не были обеспечены необходимые меры безопасности в отношении М.Курочкина, Н.КУПЯНСКИЙ отверг такое обвинение, отметив, что при рассмотрении, в частности в Святошинском суде других уголовных дел охрану осуществляют три сотрудника спецподразделения «Грифон». В то же время при рассмотрении дела М.Курочкина, в частности в день его убийства, охрану в суде несли 18 сотрудников МВД: 9 работников “Грифона” и 9 работников конвойной службы.

Что касается непосредственной охраны М.Курочкина, то соответствующие меры (специальное прикрытие, бронежилет, и тому подобное), то они не были задействованы из-за отсутствия обращения самого потерпевшего и в результате отсутствия в связи с этим соответствующего постановления суда.

Кроме того, как заметил Н.КУПЯНСКИЙ, автомобиль, в котором перевозят осужденных, не мог ближе подъехать к входной двери, через которую во внутренний двор выводят подсудимых, поскольку на территории суда, начиная с 2006 года, ведется ремонт и во дворе находились строительные материалы, которые в определенной мере мешали автомобилю подъехать ближе.

Отвечая на вопрос, существует ли в связи с убийством М.Курочкина опасность для его родных и близких, заместитель министра отметил, что на сегодняшний день МВД не владеет такой информацией и не имеет соответствующих обращений для обеспечения безопасности родственникам убитого. В том случае, если соответствующие обращения от них поступят, МВД примет необходимые меры.

Возвращаясь к версиям убийства, Н.КУПЯНСКИЙ категорически отверг версию убийства на политической почве. «Ни одной политической версии не звучало», - сказал он, имея в виду версии, выдвигаемые следствием.

Как сообщал УНИАН, 27 марта в Киеве во время конвоирования возле здания Святошинского суда, который рассматривал уголовное дело, возбужденное в отношении российского бизнесмена М.КУРОЧКИНА по факту вымогательства, был застрелен подсудимый и ранен сотрудник конвоя.