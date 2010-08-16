По факту пожара на складах Эльдорадо и Фокстрота возбуждено дело

Следователи Святошинского райуправления столичной милиции возбудили уголовное дело по факту вчерашнего пожара на складах бытовой техники.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге в Киеве сообщил заместитель министра внутренних дел Украины Василий ФАРИННИК.

«Дело уже возбуждено сегодня, и в производстве она будет, скорее всего, в Следственном управлении г. Киева – мы из Святошинского райотдела заберем его туда», - сказал он.

По словам В.ФАРИННИКА, говорить о причинах пожара рановато, уже есть разные версии, в частности, преднамеренный поджог, нарушение техники безопасности, природные факторы, халатность персонала. «Говорить, что какая-либо преобладает, пока оснований нет», - отметил В.ФАРИННИК.

Он сообщил, что дело возбуждено по ч. 2 ст. 270 (нарушение правил противопожарной безопасности) Уголовного кодекса Украины.

«Фактически самой квалификацией мы определяем, что мы расследуем. 270-ю статью я ставлю главной причиной», - сказал он, отметив, что возбуждать дело о преднамеренном поджоге сегодня нет причин, но если в ходе следствия появятся доказательства, то такое дело будет возбуждено.

По словам В.ФАРИННИКА, общая площадь складов составляет 37 тыс. квадратных метров. Эту территорию, как выяснено, арендуют три фирмы – «Эльдорадо» (15 тыс. кв. м), «Фокстрот» (8 тыс. кв. м) и «Юг-контракт» (3,5 тыс. кв. м).

Как отметил В.ФАРИННИК, почти вся территория выгорела. Пока следователи и эксперты не могут приступить к осмотру места происшествия, поскольку там еще работают подразделы МЧС.

По мнению В.ФАРИННИКА, следственные группы зайдут на территорию складов, скорее всего, завтра, «когда МЧС нам позволит».

Как отметил заместитель министра, сейчас следователи собирают документацию, касающуюся непосредственно территории складов, их технических коммуникаций для того, чтобы в дальнейшем разбить всю площадь на сектора для ее внимательного осмотра.

«Также, кроме причин пожара, нужно будет определить, что именно хранилось на складах, какова сумма убытков, знать которую заинтересованы, как владельцы сгоревшего имущества, так и страховые компании», - сказал В.ФАРИННИК.

Кроме того, будет изучаться, каким образом техника хранилась на складах, как она туда завозилась и др.

Также заместитель министра сообщил, что уже есть свидетель – охранник «Эльдорадо», который видел, что на территории складов осуществлялся ремонт кровли, в результате чего с крыши упал «какой-то баллон и взорвался, после чего начался пожар». Как отметил В.ФАРИННИК, «это тоже будет проверяться».

В то же время он заверил, что следствию со стороны МВД будет оказана вся необходимая практическая и методологическая помощь.

По словам В.ФАРИННИКА, территория окружена милицией, поскольку важно, чтобы туда никто посторонний не попал, чтобы можно было восстановить картину до начала пожара.

Отвечая на вопрос, как долго ожидать заключение о причинах возникновения огня, В.ФАРИННИК сказал: «Я думаю, месяц, не менее, а то, может, и больше».

Как сообщал УНИАН, по данным МЧС, сегодня в 5.40 был ликвидирован пожар на складах бытовой техники в Святошинском районе Киева, который вспыхнул вчера в 18.05.

Огнем уничтожены около 30 тыс. кв. м конструкций стен, перекрытий и бытовая техника, находившаяся в складском корпусе. Подразделами МЧС спасены складские помещения и бытовая техника на площади около 20 тыс. кв. м. Жертв и пострадавших нет.

Фото УНИАН