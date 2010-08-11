Автомобиль переехал мужчину и женщину, загоравших на пляже

В Одессе водитель автомобиля «Шевроле» переехал 31-летнего мужчину и 33-летнюю женщину, загоравших на пляже “Лузановка”.

Как сообщили УНИАН в отделе связей с общественностью Одесского горуправления ГАИ, «водитель иномарки совершил наезд на двух загорающих на пляже, напротив бара «Гелиос», съехав с дороги на территорию зоны отдыха, где движение воспрещено. Пострадавшие получили повреждения конечностей, грудной клетки и были госпитализированы в областную больницу».

Ведется расследование.