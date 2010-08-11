Харьковский начальник транспорта переходит на такую же работу в Киеве

Директор Департамента транспорта и связи Харьковского горсовета Евгений ВОДОВОЗОВ выиграл конкурс и переходит на аналогичную должность в Киевской городской государственной администрации, пишут ряд харьковских СМИ.

Так, по информации сайта медиа-проекта «Городской дозор», об этом объявил и.о. Харьковского городского головы Геннадий КЕРНЕС в ходе внеочередной 46-й сессии Харьковского горсовета, состоявшейся сегодня.

Он поздравил Е.ВОДОВОЗОВА с хорошей новостью, но, по словам Г.КЕРНЕСА, для города это в определенной степени проблема, пока не будет найден сотрудник такого же уровня.

Е.ВОДОВОЗОВ приступит к работе в Киеве уже с 12 августа.

Согласно официальной информации интернет-портала столичной власти, Главное управление транспорта и связи КГГА возглавляет Алексей БАРХАТОВ.