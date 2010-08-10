Дельтапланериста, который за деньги катал курортников, будут судить

Херсонская транспортная прокуратура прекратила деятельность крымчанина, который за деньги на мотодельтаплане катал курортников над морем у посёлка Железный Порт (Голопристанский район).

Как сообщил корреспонденту УНИАН пресс-секретарь прокурора области Федор САМОЙЛЕНКО, за 10-минутную прогулку в воздухе дельтапланерист брал с пассажиров 300 грн., однако никаких гарантий безопасности им не предоставлял. Он не имел ни пилотского удостоверения, ни медицинского сертификата, ни сертификата летной годности на дельтаплан. Также у нарушителя отсутствовали страховки летательного аппарата и клиентов. Разрешения на полеты в контролируемой пограничной зоне он также не имел.

По данному факту областной транспортной прокуратурой в отношении жителя Крыма возбуждено уголовное дело по ст. 281 ч. 1 Уголовного кодекса Украины, (нарушение правил воздушных полетов, что создало опасность для жизни людей).