В Запорожье после занятий физкультурой в вузе умер студент
15:11, 10 августа 2010Общество
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Парню было 17 лет
В Запорожье после занятий физкультурой в вузе скончался 17-летний студент.
Как сообщил УНИАН заместитель главного врача по скорой помощи 5-й горбольницы Сергей БАРАННИК, 9 августа "скорая" получила вызов в Запорожскую юридическую академию. "Причина вызова - на занятиях по физкультуре стало плохо студенту. К моменту приезда скорой парень находился в коме с температурой 41,7 градусов", - отметил С.БАРАННИК.
По его словам, реанимационная бригада, проводя интенсивные реанимационные мероприятия, доставила пострадавшего в больницу, где он, несмотря на все старания медиков, к вечеру скончался. Для установления причин смерти юноши назначена судмедэкспертиза.
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