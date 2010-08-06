Нафтогаз заплатил Газпрому 780 миллионов долларов

НАК «Нафтогаз Украины» полностью рассчиталась с ОАО «Газпром» за поставленный в июле этого года российский газ.

Об этом УНИАН сообщили в управлении по связям с общественностью НАК «Нафтогаз Украины».

В сообщении отмечается, что в частности, НАК «Нафтогаз Украины» перечислила ОАО «Газпром» около 780 млн. долл. США за импортированный в июле 2010 года природный газ. Цена природного газа для компании в третьем квартале текущего года составляет около 248 долл. за тыс. куб. м.

Также компания напоминает, что в соответствии с условиями дополнительного соглашения к базовому контракту, которое было заключено между НАК «Нафтогаз Украины» и ОАО «Газпром» 21 апреля 2010 года, цена природного газа определяется с учетом скидки в размере 100 долл. за тыс. куб. м.

Справка УНИАН. Согласно контракту от 19 января 2009 г., НАК "Нафтогаз Украины" обязан ежемесячно направлять ОАО "Газпром" платежи за газ не позднее 7 числа месяца, следующего за поставками. При первом же неплатеже контракт между компаниями предусматривает переход на авансовую систему расчетов.

Украина до сегодняшнего дня вовремя и в полном объеме рассчитывается с «Газпромом» за поставленный газ.