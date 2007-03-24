Катеринчук: перевыборы необходимы, но...

Народный депутат от “Нашей Украины” Николай КАТЕРИНЧУК убежден в необходимости перевыборов в Украине.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом депутат заявил во время пребывания в Чернигове.

«Перевыборы в Украине нужно провести, и не одни, чтобы изменить качество украинской политики», сказал Н.КАТЕРИНЧУК.

По его словам, перевыборы необходимы, в частности, для того, чтобы в парламенте меньше были представлены бизнесмены, и они не покупали проходные места в партийных списках.

Также, по мнению Н.КАТЕРИНЧУКА, в Украине существует необходимость изменить избирательную систему. В частности, выборы в Верховную Раду проводить с открытыми списками, а в местных советах вернуться к мажоритарной системе.

«Избиратели должны иметь инструмент влияния на политика, которому доверили представлять свои интересы», - утверждает он.

Как отметил Н.КАТЕРИНЧУК, пропорциональная модель с закрытыми избирательными списками стала в Украине шагом назад от демократии. «Те, кто купили места в партийных списках, переходят в другие партии, чтобы отработать деньги и заработать еще больше», - так народный депутат прокомментировал переход народных депутатов от БЮТ в Коалицию национального единства.

Н.КАТЕРИНЧУК утверждает, что объявить о перевыборах может Президент. «Основания для этого у него есть», - сказал он.