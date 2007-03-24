”Дэу-Ланос” протаранил пожарную машину, которая ехала на вызов

В Харькове по вине водителя иномарки попал в дорожно-транспортное происшествие пожарный автомобиль, ехавший по вызову.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Департамента ГАИ МВД Украины, авария произошла 23 марта в 20.25. Водитель автомобиля не предоставил преимущество в движении и столкнулся с автомобилем "ЗИЛ-431412", который двигался с включенным маячком синего цвета по вызову на пожар.

В результате столкновения оба транспортных средства загорелись.

В результате ДТП водитель и пятеро пассажиров автомобиля "ЗИЛ", а также водитель и трое пассажиров автомобиля "Дэу" получили телесные повреждения.

Все пострадавшие доставлены в 4-ю больницу г. Харькова.