Вчера на территории лесничества в Херсонской области сгорело 45 гектаров леса.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций, в частности, в 12.54 пожар возник вблизи с. Днепровское Новокаховского района на территории Корсуньского лесничества. Всего огонь охватил около 15 га низового леса и около 5 га верхового леса. В 19.30 мин. пожар ликвидирован.

В 15.55 пожар также был зафиксирован вблизи с. Костогрызовка Цюрупинского района на территории Цюрупинского лесничества. Там горело около 20 га низового леса и около 5 га верхового леса. В 18.20 пожар был ликвидирован.

Кроме того, в Крыму 23 марта в 22.50 на территории Алупкинского лесничества Ялтинского городского совета произошло очаговое возгорание лесного настила и кустарника на открытой местности на площади около 10 га.

К гашению пожара привлечено 12 автоцистерн и более100 спасателей и лесников.

Координацию гашения пожара осуществляет оперативная группа Главного управления МЧС Украины в Днепропетровской области.