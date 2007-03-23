В.Ющенко: производство урана в Украине должно быстро расти

Украина имеет все возможности в ближайшее время увеличить производство урана до 1 тыс. т в год, а в перспективе - до 3 тыс. т, что фактически обеспечит ее годовую потребность. Об этом заявил сегодня в Сумах президент Виктор Ющенко на совещании по вопросам создания в городе научно-производственной базы специальной металлургии.

Сейчас, отметил президент, внутреннее производство урана на Украине составляет менее трети потребностей национальной ядерной энергетики - остальное приходится закупать на внешних рынках по монопольным ценам. При таких условиях экономия, возможная при развитии этой сферы, составит, приблизительно, 150 млн долл. в год.

"Экономия конкретная и ясная", - отметил В.Ющенко.

Он напомнил, что в Украине находятся крупнейшие в Европе запасы урановой руды - при этом ее добычей и обработкой занимаются лишь два предприятия, а обогащением и вовсе одно. В настоящее время Украина добывает около 800 т урана в год.

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