Николай Басков за полмиллиона евро купил квартиру под Киевом

Певец Николай Басков купил квартиру под Киевом на полмиллиона евро. В последнее время Николай Басков настолько часто стал появляться в украинской столице, что вопрос о собственном жилье встал, как говорится, ребром. Певцу порекомендовали купить квартиру его друзья и будущие соседи - Таисия Повалий со своим мужем Игорем Лихутой, утверждает КП.

Басков принял решение быстро. Как рассказали строители, несколько дней назад он лично наведался на стройку и сделал окончательный выбор. Из нескольких предложенных вариантов он остановился на двухуровневой квартире - так называемом лофи-блоке - на 8 и 9 этажах девятиэтажного дома. В квартире площадью 360 квадратных метров есть две открытые 68-метровые террасы с потрясающим видом на окрестные хвойные леса.

"В покупке жилья в Киеве нет ничего удивительного, - заявил Басков.- Меня постоянно тянет сюда, ведь мои родители - коренные украинцы. Квартиру здесь давно хотел купить, но все искал повод. А теперь у меня будет такое соседство, от которого я просто в восторге!"

В эксплуатацию первая очередь городка сдается в сентябре этого года. К этому времени в элитном месте появится основная инфраструктура: поликлиника, школа, детский сад, супермаркет, развлекательный центр, фитнес-клуб.

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