Сегодня Катеринчук представит ”Европейскую платформу” в Житомире

Народный депутат Украины, лидер общественно-политического движения "Европейская платформа для Украины" Николай КАТЕРИНЧУК сегодня посетит Житомир.

Об этом УНИАН сообщили в Житомирской районной организации НСНУ, которая является одним из организаторов визита народного депутата.

Также в ходе пребывания в Житомире М.КАТЕРИНЧУК проведет пресс-конференцию, выступит на радиостанции "Житомирська хвиля" и примет участие в передаче телекомпании "Союз-ТВ".

Как сообщал УНИАН, создание движения "Европейская платформа для Украины" М.КАТЕРИНЧУК инициировал в декабре 2006 года.