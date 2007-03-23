Сегодня Катеринчук представит ”Европейскую платформу” в Житомире
08:00, 23 марта 2007Общество
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Движение инициировано в декабре 2006 г.
Народный депутат Украины, лидер общественно-политического движения "Европейская платформа для Украины" Николай КАТЕРИНЧУК сегодня посетит Житомир.
Об этом УНИАН сообщили в Житомирской районной организации НСНУ, которая является одним из организаторов визита народного депутата.
Также в ходе пребывания в Житомире М.КАТЕРИНЧУК проведет пресс-конференцию, выступит на радиостанции "Житомирська хвиля" и примет участие в передаче телекомпании "Союз-ТВ".
Как сообщал УНИАН, создание движения "Европейская платформа для Украины" М.КАТЕРИНЧУК инициировал в декабре 2006 года.
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