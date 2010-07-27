Еврокомиссар по вопросам энергетики прибывает в Украину

Европейский комиссар по вопросам энергетики Гюнтер ЭТТИНГЕР 27-28 июля посетит Украину.

Об этом УНИАН сообщили в Представительстве ЕС в Украине.

В ходе визита Г.ЭТТИНГЕР примет участие в конференции "Поддержка энергетической безопасности и инвестиций в Черноморском регионе", которая пройдет в Одессе 27 июля.

Совместно с министром топлива и энергетики Юрием БОЙКО он выступит на конференции с главным докладом. Также планируется двусторонняя встреча Г.ЭТТИНГЕРА с Ю.БОЙКО.

На следующий день, 28 июля, еврокомисар встретится в Киеве с премьер-министром Украины Николаем АЗАРОВЫМ.